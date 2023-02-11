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Коммерсантъ FM
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При повторном обстреле белгородского Шебекино из-за попадания снаряда загорелась дача

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино был обстрелян второй раз за день. На этот раз никто не пострадал, при прошлом обстреле были ранены трое. В этот раз снаряды попали на территорию частного дома и в нежилой дачный дом.

«Повторный обстрел из "Градов" города Шебекино. Самое главное — пострадавших нет. Снаряды попали на территорию частного домовладения, есть повреждения фасада, кровли и окон, а также хозпостройки. Еще один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась»,— написал господин Гладков в Telegram.

Во время прошлого обстрела Шебекино три снаряда попали в промышленное предприятие, один — в автобусную остановку. Кроме того, сегодня под обстрел также попало село Муром Шебекинского района. Один снаряд попал в корпус предприятия.

Сегодня, 11 февраля, беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе Белгородской области, а 9 февраля регион попадал под обстрел трижды.

Анастасия Ларина

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