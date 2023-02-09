Белгородская область попала под третий за день обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о третьем за день обстреле территории региона.

Под снаряды попал хутор Балки приграничного с Украиной Шебекинского горокруга. Пострадавших нет, но повреждена летняя кухня частного домовладения. Оперативные службы работают на месте.

Ранее сегодня, 9 февраля, над приграничным с Украиной Грайворонским городским округом Белгородской области система противовоздушной обороны сбила три ракеты. До этого обстрелу подверглось село Муром в Шебекинском горокруге, где снаряды повредили школу и дом культуры.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж