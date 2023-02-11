В Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект

Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он не привел каких-либо подробностей произошедшего.

9 февраля Белгородская область три раза попадала под обстрел. Над приграничным с Украиной Грайворонским городским округом было сбито три ракеты, в селе Муром снаряды повредили школу и дом культуры. Также сообщалось об обстреле хутора Балки в приграничном с Украиной Шебекинском городском округе.

Об обстрелах Белгородской области — в материале «Ъ» «Ракеты меняют курс».

Олеся Павленко