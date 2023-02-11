Трое ранены при обстреле Шебекино Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. Пострадали трое мужчин, у них ранения легкой и средней степени тяжести, их везут в больницу. Три снаряда попали в промышленное предприятие, один — в автобусную остановку. Под обстрел также попало село Муром Шебекинского района. Один снаряд попал в корпус предприятия, повреждения получили фасад и крыша одного из корпусов.

«Под обстрел ВСУ попал и город Шебекино. По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести. По разрушениям: три прилета пришлись на территорию промышленного предприятия, есть разрушения в одном из корпусов, выбиты окна»,— сообщил губернатор в Telegram.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия»,— также написал он.

Ранее сегодня, 11 февраля, беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе Белгородской области. 9 февраля Белгородская область попадала под обстрел трижды.

Анастасия Ларина