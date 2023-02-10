Владельцу зоопарка в Сочи с истощенными животными принадлежит фирма по утилизации отходов

Владельцу брошенного сафари-парка в Сочи, где брошены истощенные животные, принадлежит организация по утилизации отходов. Сам же предприниматель не выходит на связь, сотрудники сафари-парка заявляют, что он уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге, сообщает «КП-Кубань».

По документам владельцем сафари-парка являлся Евгений Абрамович. По данным «СПАРК-Интерфакс», ему также принадлежит ООО «Центр утилизации отходов», зарегистрированный в 2019 году в селе Орел-Изумрудный.

ООО «Драйв» было учреждено для создания сафари-парка в Сочи в 2017 году. По словам директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислава Гончарова, открытие парка планировалось в 2020 году, но из-за разногласий инвесторов и финансовых проблем оно не состоялось. Сейчас животных расселяют.

О проблемах в сафари-парке начали говорить летом 2022 года, когда посетителей возмутил вид истощенных верблюдов. Кроме того, у животных было кожное заболевание. Однако в зоопарке тогда заявили, что верблюдам просто жарко и они линяют. Через восемь месяцев в парке истощали и другие животные. Из него уволились все сотрудники. Смотреть за животными осталась одна женщина, которая обратилась в сочинское отделение Русского географического общества.

Представители организации посетили зоопарк и увидели, что часть клеток оказались пустыми — из зоопарка сбежали верблюды, львы, лисы, еноты, носухи и улетели птицы. Председатель РГО Сочи Александр Зобнин отметил, что одного из оленей разделали и скормили другим животным.

Сейчас животных перевели на территорию Кавказского заповедника. Многих из них заново приучают пить воду и принимать пищу. Прокуратура продолжает проверку.

«В настоящее время животные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью уже ничего не угрожает. Проверка продолжается»,— отметили в прокуратуре Краснодарского края.

Татьяна Ручкина

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