Журналист Сеймур Херш отказался выступать в Госдуме

Американский журналист Сеймур Херш, обвинивший власти США в подрыве «Северных потоков», ответил отказом на предложение депутата Султана Хамзаева, позвавшего его выступить в Госдуме. Журналист сказал, что не занимается политикой.

«Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой»,— сказал «РИА Новости» господин Херш. При этом в комментарии ТАСС он позднее заявил, что все же не исключает выступления в Госдуме, но «этого не случится в ближайшее время».

8 февраля Сеймур Херш опубликовал материал под названием «Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток"». Текст был выпущен на сообщении одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования». Белый дом отрицает причастность США к подрыву «Северных потоков». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об отсутствии у него данных о причастных к подрыву газопроводом.