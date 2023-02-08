Патрушев заявил об отсутствии у него данных о причастных к подрыву «Северных потоков»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает информацией о том, кто подорвал три нитки газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года, передает ТАСС. Ранее сегодня, 8 февраля, американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой со ссылкой на источник «с непосредственным знанием оперативного планирования» заявил, что подрывы газопроводов были секретной операцией США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В материале, опубликованном на платформе Substack, утверждается, что в июне 2022 года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО BALTOPS22 и с одобрения властей Норвегии, заложили взрывчатку C4 под три трубы «Северных потоков», которые можно было активировать дистанционно.

26 сентября 2022 года по приказу из администрации президента США Джо Байдена разведывательный самолет Orion P8 ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, сигнал от которого распространился под водой сначала на «Северный поток-2», затем на «Северный поток-1». Этот сигнал активировал взрывчатку, говорится в материале господина Херша.

Журналист заявил, что целью США была ликвидация зависимости Европы от российского газа. «Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов с дешевым природным газом, Вашингтон опасался, что такие страны, как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием, необходимыми для победы над Россией»,— написал господин Херш.

Белый дом отрицает причастность к взрывам. Сейчас расследованием инцидента занимаются Дания, Норвегия и Германия. По оценке датских специалистов, мощность взрыва на каждом трубопроводе составила 500 кг тротилового эквивалента. 1 ноября места взрывов газопроводов обследовал российский «Газпром». Президент России Владимир Путин назвал повреждения ниток «Северного потока» «актом международного терроризма». Сергей Патрушев ранее называл США главным выгодополучателем от взрывов на газопроводах.

Эрдни Кагалтынов