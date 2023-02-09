Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

К Московскому зоопарку подан иск на 20 млн рублей за гибель моржа

ООО «Интерсоюз» из Ярославской области обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ГАУ «Московский государственный зоологический парк» о взыскании 20 млн руб. за моржа, поставленного по госконтракту, узнал «Ъ» из картотеки арбитражных дел. Аукцион на поставку одной особи 7–9 лет был объявлен в октябре 2020 года. Согласно документации, животное должно было уметь выполнять команды человека, в частности «ждать, в воду, прикосновение, открыть пасть, лечь на живот, лечь на спину, дать ласту». Стоимость моржа была определена в 20 млн руб.

Контракт был заключен с ООО «Интерсоюз» из Ярославской области, ранее морж жил в ярославском дельфинарии. Как объяснил директор компании Андрей Торбин, продать моржа он решил в связи со сменой концепции заведения. Морж был поставлен в Московский зоопарк в декабре 2022 года, но спустя неделю погиб. Господин Торбин говорит, что животное было здоровым, а в зоопарке за ним неправильно следили.

«Вода в бассейне для животного была вместо соленой пресной. Пресная — это рассадник микробов. Не соблюли полностью карантинные условия, подсадили к нему рядом льва морского, потом пришел маленький моржонок с кишечными расстройствами»,— рассказал «Ъ» Андрей Торбин.

Кроме того, по словам истца, зоопарк не выполнил условие о постоянном пребывании тренера рядом с моржом в течение месяца. Деньги ярославская компания не получила, так как приемка полученного товара должна была произойти спустя десять дней после поставки. Покупатель расторг контракт в одностороннем порядке. В Московском зоопарке не согласны с предъявленным иском и говорят о том, что морж был больным.

«Результаты вскрытия выявили у моржа несколько заболеваний, в том числе хронические. Договор был расторгнут по ч. 2 ст. 475 Гражданского кодекса РФ в связи с передачей товара с существенными неустранимыми нарушениями по качеству»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе Московского зоопарка.

В зоопарке утверждают, что у погибшего животного была энтеротоксемия на фоне энтерита, некроз почечных канальцев, аденома надпочечника, хронический бронхит, хронический гастрит и ряд других заболеваний.

В суде ООО «Интерсоюз» требует признать незаконным расторжение и односторонний отказ от исполнения договора. Определением от 7 февраля иск оставлен без движения до устранения формальных нарушений.

Антон Голицын, Ярославль

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...