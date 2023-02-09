К Московскому зоопарку подан иск на 20 млн рублей за гибель моржа

ООО «Интерсоюз» из Ярославской области обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ГАУ «Московский государственный зоологический парк» о взыскании 20 млн руб. за моржа, поставленного по госконтракту, узнал «Ъ» из картотеки арбитражных дел. Аукцион на поставку одной особи 7–9 лет был объявлен в октябре 2020 года. Согласно документации, животное должно было уметь выполнять команды человека, в частности «ждать, в воду, прикосновение, открыть пасть, лечь на живот, лечь на спину, дать ласту». Стоимость моржа была определена в 20 млн руб.

Контракт был заключен с ООО «Интерсоюз» из Ярославской области, ранее морж жил в ярославском дельфинарии. Как объяснил директор компании Андрей Торбин, продать моржа он решил в связи со сменой концепции заведения. Морж был поставлен в Московский зоопарк в декабре 2022 года, но спустя неделю погиб. Господин Торбин говорит, что животное было здоровым, а в зоопарке за ним неправильно следили.

«Вода в бассейне для животного была вместо соленой пресной. Пресная — это рассадник микробов. Не соблюли полностью карантинные условия, подсадили к нему рядом льва морского, потом пришел маленький моржонок с кишечными расстройствами»,— рассказал «Ъ» Андрей Торбин.

Кроме того, по словам истца, зоопарк не выполнил условие о постоянном пребывании тренера рядом с моржом в течение месяца. Деньги ярославская компания не получила, так как приемка полученного товара должна была произойти спустя десять дней после поставки. Покупатель расторг контракт в одностороннем порядке. В Московском зоопарке не согласны с предъявленным иском и говорят о том, что морж был больным.

«Результаты вскрытия выявили у моржа несколько заболеваний, в том числе хронические. Договор был расторгнут по ч. 2 ст. 475 Гражданского кодекса РФ в связи с передачей товара с существенными неустранимыми нарушениями по качеству»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе Московского зоопарка.

В зоопарке утверждают, что у погибшего животного была энтеротоксемия на фоне энтерита, некроз почечных канальцев, аденома надпочечника, хронический бронхит, хронический гастрит и ряд других заболеваний.

В суде ООО «Интерсоюз» требует признать незаконным расторжение и односторонний отказ от исполнения договора. Определением от 7 февраля иск оставлен без движения до устранения формальных нарушений.

Антон Голицын, Ярославль