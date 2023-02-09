Кремль считает, что грань между косвенной и прямой вовлеченностью Запада в конфликт на Украине исчезает

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что обсуждение поставок истребителей Украине говорит о растущей вовлеченности Великобритании, Германии и Франции в российско-украинский конфликт. По его мнению, в странах Запада постепенно исчезает «грань между косвенной и прямой вовлеченностью».

«Мы это воспринимаем как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

Кремль считает, что поставка истребителей приведет к эскалации напряженности, затянет конфликт и сделают его «более болезненным и мучительным для Украины». По словам господина Пескова, поставки «принципиально не изменят исход этого конфликта и не изменят траекторию», по которой Россия идет к «достижению своих целей».

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон сделал акцент на передаче Киеву западных истребителей. Премьер Великобритании Риши Сунак пообещал начать обучение украинских пилотов уже весной и поручил министру обороны изучить возможность поставок Киеву авиации. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее исключил отправку Киеву истребителей. Президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставок самолетов, говорил, что «в принципе, ничто не исключено».

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский улетел окрыленный».

Леонид Уварчев