Количество погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске увеличилось до пяти человек

Число погибших при обрушении двух подъездов в жилом доме в Новосибирске выросло до пяти человек. «Из-под завалов извлекли тела женщины и двухлетнего ребенка»,— сообщили в минздраве Новосибирской области. Ранее было известно о трех жертвах.

В минздраве уточнили, что в больницах находятся девять пострадавших, двое из них – в тяжелом состоянии. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что среди пострадавших есть дети. «Два ребенка. В целом за медицинской помощью обратились девять человек. Состояние разное, характер травм разный - это и сочетанные травмы, и ожоги, и отравления угарным газом», - сказал он (цитата по ТАСС). Губернатор также отметил, что основная версия произошедшего - нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования.

Утром в четверг 9 февраля два подъезда пятиэтажного дома были разрушены в результате взрыва бытового газа. Возбуждено уголовное дело. В пресс-службе МЧС сообщили, что в Новосибирск вылетел глава МЧС РФ Александр Куренков вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России

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Анна Егорова