США не станут вводить санкции против Индии за покупку нефти у России

Соединенные штаты не планируют вводить санкции в отношении Индии за покупку российской нефти, сообщила помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. По ее словам, развитие американо-индийских отношений представляют для Вашингтона большую ценность.

«К концу десятилетия российские запасы нефти и газа сократятся на 50%. Мы не верим, что политика санкций требует особого внимания. Нас устраивает подход Индии. Мы уже видим результаты — дефицит бюджета, о котором сообщила Россия»,— сказала госпожа Донфрид в ходе конференции (цитата по The Print).

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, слова которого приводит NDTV, уточнил что Вашингтон «устраивает» позиция индийского правительства при покупке нефти у России. «Но мы продолжаем вести диалог по этому вопросу»,— добавил он.

Ранее сегодня, 9 февраля, Bloomberg писало, что страны G7 обсуждают расширение санкций в отношении компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые могут помогать России обходить западные ограничения. Ввести ограничения, по информации агентства, могут 24 февраля — в годовщину ввода войск России на Украину.

5 декабря 2022 года вступили в силу установленные странами G7 ценовые ограничения на российскую нефть ($60 за баррель). После этого большая часть нефти, на которую распространяется эмбарго, была перенаправлена в Китай и Индию, увеличился и объем грузов с неизвестным направлением, сообщал The Economist.

По информации Bloomberg, Индия покупает у России нефть с большим дисконтом, а после переработки отправят топливо обратно в Европу. Еще летом из-за опасения нарушить западные санкции мировые нефтетрейдеры и банки прекратили сотрудничество с индийской компанией по переработке нефти Nayara Energy. По оценке Международного энергетического агентства, в декабре 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов РФ в Индию составил 1,6 млн баррелей в сутки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обходные маневры».

Милена Костерева