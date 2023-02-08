Вводные процедуры

Генеральному директору компании «Евразийский» (основной акционер АО «Ростовводоканал») Герману Вишневскому угрожают тюрьмой за отказ ввести новых людей в органы управления ростовского Водоканала. Как сообщил топ-менеджер «Ъ-Юг», предложения, от которых «невозможно отказаться», поступают ему от людей, представляющихся сотрудниками связанной с «Альфа-Групп» компанией «Росводоканал». По словам господина Вишневского, кто-то якобы пытается его «устранить», чтобы получить корпоративный контроль над ростовским предприятием, которое сейчас фактически осталось без основного владельца.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Вишневский намерен противостоять попыткам захвата «Ростовводоканала»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Герман Вишневский намерен противостоять попыткам захвата «Ростовводоканала»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Заявление «о попытках рейдерского захвата» АО «Ростовводоканал» было опубликовано на сайте предприятия в минувшую пятницу. Оно было подписано Германом Вишневским, гендиректором компании «Евразийский» (эта компания — основной акционер АО «Ростовводоканал»). Как следует из заявления господина Вишневского, связанная с «Альфа-Групп» компания «Росводоканал» якобы предпринимает действия по захвату «Ростовводоканала». При этом, отмечает топ-менеджер, «Росводоканал» использует «запрещенные законом методы и коррупционные связи».

«В ближайшее время я готовлю для обнародования сенсационную информацию о коррупционной деятельности господина Фрадкина А. В.», — говорится в заявлении Германа Вишневского.

В разговоре с «Ъ-Юг» господин Вишневский пояснил, что с ним на связь выходил человек, представившийся сотрудником компании «Росводоканал» Андреем Вячеславовичем Фрадкиным, который предлагал топ-менеджеру «Евразийского» ввести в совет директоров АО «Ростовводоканал» людей, связанных с «Росводоканалом».

В противном случае Андрей Фрадкин якобы угрожал задействовать свои связи в госструктурах с целью организации уголовного преследования Германа Вишневского.

«Со слов Фрадкина выходит, что он действует в интересах “Росводоканала”. Действительно ли это так, я не знаю. Но очевидно, что его цель — устранить меня и получить корпоративный контроль над ростовским Водоканалом», — говорит Герман Вишневский.

По словам топ-менеджера, с официальным руководством «Росводоканала» действия Андрея Фрадкина он не обсуждал. Герман Вишневский также сказал, что в связи со сложившейся ситуацией он намерен обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

«Ъ-Юг» в минувшую пятницу обратился в «Росводоканал» за комментарием относительно заявления Германа Вишневского. Представитель компании обещал обсудить вопрос со своим руководством, но до сих пор не ответил. В «Альфа-Групп» соответствующий письменный запрос «Ъ-Юг» также оставили без ответа.

Компании «Евразийский» принадлежат 75% акций АО «Ростовводоканал». Остальная доля — во владении администрации Ростова. В горадминистрации комментировать заявление Германа Вишневского отказались.

Связаться с Андреем Фрадкиным не удалось.

В информационной системе «СПАРК-Интерфакс» есть информация о Фрадкине Андрее Вячеславовиче, который в 2015 году занимал должность генерального директора ООО «Шахтинская плитка». Тогда же ИА «РБК-Ростов» опубликовало его интервью в качестве руководителя этого предприятия.

Предприятие по производству плитки в Шахтах (одно из крупнейших в отрасли) до 2015 года было известно как «Стройфарфор». Потом же оно перешло под управление «Шахтинской плитки», которая связана с «Альфа-Групп».

До декабря 2021 года фактическим основным акционером АО «Ростовводоканал» был Станислав Светлицкий (через компанию «Евразийский», которой он владел). После того как его признали виновным в мошенничестве и осудили на 12 лет, его активы изъяли и выставили на торги в счет погашения ущерба потерпевшим. Однако торги были отменены по требованию Светлицкого, не согласного с оценкой активов. Как писал «Ъ-Юг», сейчас вопрос об установлении справедливой цены решается в суде и до окончания процесса АО «Ростовводоканал» фактически остается без главного акционера.

Вадим Водолазов, Анастасия Назарова