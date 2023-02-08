Вводные процедуры

Генеральному директору компании «Евразийский» (основной акционер АО «Ростовводоканал») Герману Вишневскому угрожают тюрьмой за отказ ввести новых людей в органы управления ростовского Водоканала. Как сообщил топ-менеджер «Ъ-Юг», предложения, от которых «невозможно отказаться», поступают ему от людей, представляющихся сотрудниками связанной с «Альфа-Групп» компанией «Росводоканал». По словам господина Вишневского, кто-то якобы пытается его «устранить», чтобы получить корпоративный контроль над ростовским предприятием, которое сейчас фактически осталось без основного владельца.
Герман Вишневский намерен противостоять попыткам захвата «Ростовводоканала»
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Заявление «о попытках рейдерского захвата» АО «Ростовводоканал» было опубликовано на сайте предприятия в минувшую пятницу. Оно было подписано Германом Вишневским, гендиректором компании «Евразийский» (эта компания — основной акционер АО «Ростовводоканал»). Как следует из заявления господина Вишневского, связанная с «Альфа-Групп» компания «Росводоканал» якобы предпринимает действия по захвату «Ростовводоканала». При этом, отмечает топ-менеджер, «Росводоканал» использует «запрещенные законом методы и коррупционные связи».
«В ближайшее время я готовлю для обнародования сенсационную информацию о коррупционной деятельности господина Фрадкина А. В.», — говорится в заявлении Германа Вишневского.
В разговоре с «Ъ-Юг» господин Вишневский пояснил, что с ним на связь выходил человек, представившийся сотрудником компании «Росводоканал» Андреем Вячеславовичем Фрадкиным, который предлагал топ-менеджеру «Евразийского» ввести в совет директоров АО «Ростовводоканал» людей, связанных с «Росводоканалом».
В противном случае Андрей Фрадкин якобы угрожал задействовать свои связи в госструктурах с целью организации уголовного преследования Германа Вишневского.
«Со слов Фрадкина выходит, что он действует в интересах “Росводоканала”. Действительно ли это так, я не знаю. Но очевидно, что его цель — устранить меня и получить корпоративный контроль над ростовским Водоканалом», — говорит Герман Вишневский.
По словам топ-менеджера, с официальным руководством «Росводоканала» действия Андрея Фрадкина он не обсуждал. Герман Вишневский также сказал, что в связи со сложившейся ситуацией он намерен обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
«Ъ-Юг» в минувшую пятницу обратился в «Росводоканал» за комментарием относительно заявления Германа Вишневского. Представитель компании обещал обсудить вопрос со своим руководством, но до сих пор не ответил. В «Альфа-Групп» соответствующий письменный запрос «Ъ-Юг» также оставили без ответа.
Компании «Евразийский» принадлежат 75% акций АО «Ростовводоканал». Остальная доля — во владении администрации Ростова. В горадминистрации комментировать заявление Германа Вишневского отказались.
Связаться с Андреем Фрадкиным не удалось.
В информационной системе «СПАРК-Интерфакс» есть информация о Фрадкине Андрее Вячеславовиче, который в 2015 году занимал должность генерального директора ООО «Шахтинская плитка». Тогда же ИА «РБК-Ростов» опубликовало его интервью в качестве руководителя этого предприятия.
Предприятие по производству плитки в Шахтах (одно из крупнейших в отрасли) до 2015 года было известно как «Стройфарфор». Потом же оно перешло под управление «Шахтинской плитки», которая связана с «Альфа-Групп».
До декабря 2021 года фактическим основным акционером АО «Ростовводоканал» был Станислав Светлицкий (через компанию «Евразийский», которой он владел). После того как его признали виновным в мошенничестве и осудили на 12 лет, его активы изъяли и выставили на торги в счет погашения ущерба потерпевшим. Однако торги были отменены по требованию Светлицкого, не согласного с оценкой активов. Как писал «Ъ-Юг», сейчас вопрос об установлении справедливой цены решается в суде и до окончания процесса АО «Ростовводоканал» фактически остается без главного акционера.