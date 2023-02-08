Дзюба подписал контракт с «Локомотивом»

Четырехкратный чемпион России по футболу 34-летний нападающий Артем Дзюба подписал контракт с московским «Локомотивом». Об этом футбольный клуб сообщил в своем Telegram-канале.

Дзюба — трехкратный обладатель Кубка России и четырехкратный обладатель Суперкубка России. Выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», санкт-петербургский «Зенит», тульский «Арсенал».

Летом 2022 года перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор», в ноябре контракт был расторгнут.

«Локомотив» — трехкратный чемпион России, 11-кратный обладатель Кубка страны, трехкратный обладатель Суперкубка России, выступает в РПЛ.

Мария Федотова