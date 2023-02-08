Пасечник назвал сложной ситуацию на линии боевого соприкосновения в ЛНР

Украина скапливает резервы на границе с Луганской народной республикой (ЛНР) для контратаки, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Он считает ситуацию на линии боевого соприкосновения в ЛНР очень сложной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Пасечник

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Леонид Пасечник

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Пасечник уточнил, что наиболее сложная ситуация складывается в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, так как они находятся близко к линии боевого соприкосновения. По его словам, ВСУ «скапливает там достаточные резервы и силы, чтобы контратаковать и вернуть утраченные территории».

«Ситуация, безусловно, очень сложная, и в принципе касается это не только сватовско-кременского района»,— рассказал врио главы ЛНР в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

В январе Евросоюз одобрил новый пакет военной помощи Украине в размере €500 млн. 3 февраля США объявили о пакете военной помощи Киеву на $2,175 млрд. С момента начала российской военной операции Вашингтон выделил Киеву помощи на $29,3 млрд.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».