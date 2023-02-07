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Коммерсантъ FM
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МИД России потребовал от американского посольства прекратить вмешательство во внутренние дела

Как сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники, МИД России передал посольству США ноту протеста. Внешнеполитическое ведомство потребовало прекратить вмешательство во внутренние дела России и «оголтелую антироссийскую пропаганду».

Собеседники агентств сообщили, что новому послу США в Москве Линн Трейси «сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями властей РФ и положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Во внешнеполитическом ведомстве России подчеркнули, что, несмотря на неоднократные предупреждения, «американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о ВС РФ, что относится к уголовно наказуемым деяниям».

Источник «РИА Новости» в МИД РФ обратил внимание, «что российская сторона не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой информресурсами посольства США, и намерена использовать для ее нейтрализации все доступные средства».

Линн Трейси официально приступила к работе в России 30 января. Госпожа Трейси стала первой в истории женщиной, возглавившей посольство США в РФ. Перед своим назначением она утверждала, что США не должны «сворачивать с пути санкций» против России, однако двусторонние каналы связи необходимо расширять. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что на улучшение отношений с США не надеются.

Об отношениях России и США — в материале «Ъ» «Послу США послали сигнал».

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