Транзит леса через Казахстан возобновлен

ОАО РЖД возобновило прием к перевозке пиломатериалов на экспорт через Казахстан, в том числе в Китай, сообщила компания. В ее сообщении уточняется, что вступило в силу постановление правительства, которым внесены изменения в правила вывоза отдельной продукции на экспорт. О проблемах с железнодорожным транзитом лесной продукции в контейнерах через Казахстан в третьи страны «Ъ» сообщал 7 февраля.

Как пояснили «Ъ» в Минэкономики, на данный момент не существует нормативных запретов для перевозок пиломатериалов железнодорожным транспортом через Казахстан транзитом в Китай. В министерстве поясняют, что к постановлению правительства №521, действующему с 2010 года и определяющему пункты пропуска для убытия с территории РФ отдельных видов товаров, существовало разъяснительное письмо ФТС, указывающее, что ограничения в документе не распространяются на ЕАЭС. Письмо прекратило действие в июле 2022 года, после чего таможенные органы стали трактовать 521 постановление как ограничивающее вывоз с территории ЕАЭС определенными пунктами пропуска.

Однако, настаивают в Минэкономики, новым постановлением правительства № 2552, которое вступило в силу 31 января, отдельно было уточнено, что постановление №521 не распространяется на лесоматериалы, которые перемещаются через государственную границу РФ с ЕАЭС. «Таким образом вывоз лесоматериалов с территории РФ железнодорожным и водным транспортом через границу с Казахстаном и Беларусью может осуществляться через все действующие железнодорожные и речные пункты пропуска без нормативных ограничений»,— уточняют в Минэкономики.

Параллельно существовала проблема, связанная с тем, что под видом продукции ЛПК высокого передела через Казахстан автотранспортом вывозился круглый лес. Для решения этой проблемы в ноябре 2022 года временно было разрешено вывозить пиломатериалы только в рамках взаимной торговли и только железнодорожным транспортом как более контролируемым. А 31 января вступило в силу постановление № 2552, регулирующее правила перевозки лесоматериалов автотранспортом в страны ЕАЭС и транзитом и предписывающее, чтобы такая перевозка осуществлялись при наличии электронного сопроводительного документа и через тот автомобильный пункт пропуска, который нем указан,— Озинки, Петухово или Бугристое (на границе с Казахстаном) либо Красная горка (на границе с Белоруссией).

При этом в Казахстане, поясняют в Минэкономики, с 9 декабря 2022 года до 8 июня 2023 года действует временный запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения. Однако письмом от 31 января министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разъяснило, что этот запрет не распространяется на лесоматериалы, оформленные в странах ЕАЭС по таможенной процедуре экспорта и следующие в третьи страны транзитом.

Вместе с тем, Минэкономики отмечает, что сохраняются транспортно-логистические проблемы с перевозками лесоматериалов через территорию Казахстана, связанные с высокой загруженностью южного направления казахстанских железных дорог. По этой причине удовлетворяются не все заявки на перевозку лесоматериалов по территории Казахстана, говорят в министерстве: так, например, в январе было удовлетворено только 60% заявок от поданных заявок на перевозки плит ОСБ и ДСП из Томской области. В Минэкономики уточнили, что этот вопрос планируется обсудить на площадке ЕЭК и в двустороннем формате с Казахстаном в ближайшее время.

Подробнее читайте в материале «Доски запутались в транзитных схемах».

Наталья Скорлыгина