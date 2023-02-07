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Коммерсантъ FM
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РБК: Минобороны предложило изменить закон об участии в миротворческих миссиях

Минобороны предложило расширить категории военных, которые могут добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях. В частности, такую возможность получат призывники. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект, сообщает РБК.

Сейчас по закону в миротворческой миссии на добровольной основе могут принимать участие только военные, служащие по контракту, и они должны пройти специальную подготовку. Законопроект предполагает, что военный персонал, направляемый для участия в миротворческие миссии, может комплектоваться «на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку». Под такую формулировку подпадают все военнослужащие, в том числе призывники.

Согласно пояснительной записке, инициатива поможет России «расширить возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности». Предлагается сделать эту норму ретроактивной, то есть распространить ее действие на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.

Источник РБК в правительстве заверил, что военнослужащие по призыву смогут участвовать в миротворческой деятельности, только отслужив не менее шести месяцев и после прохождения спецподготовки. Законопроект согласован с МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардией, Главным управлением специальных программ президента. В заключении Минюста сказано, что инициатива не содержит внутренних противоречий.

Россия сейчас участвует в двух миротворческих миссиях — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе. После того как Азербайджан в декабре заблокировал Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, армянские власти обвинили российский миротворческий контингент в бездействии. МИД России называл эту критику неприемлемой. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал обеспокоенность деятельностью российских миротворцев.

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