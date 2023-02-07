Арестович считает, что Запад хочет сделать из Украины «Южную Корею с гарантиями»

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что страны Запада хотят урегулировать российско-украинский конфликт по «сценарию двух Корей». По его мнению, Киеву необходимо 400 тыс. «идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием», но страна не сможет получить их даже в течение года, потому что для этого не хватит «учебных мощностей».

«Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями»,— сказал господин Арестович (цитата по «Стране.ua»). «Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному,— что мы просто обалдеем»,— добавил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в начале января заявил, что российское руководство может предложить Украине «корейский сценарий» завершения боевых действий, предполагающий разделение страны и юридическое оформление утраты Киевом контроля над восточноукраинскими территориями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл информацию об обсуждении такого варианта «очередной уткой».

О параллелях между событиями в Корее и на Украине — в материале «Ъ» «Украина це Корея».

Леонид Уварчев