Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Арестович считает, что Запад хочет сделать из Украины «Южную Корею с гарантиями»

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что страны Запада хотят урегулировать российско-украинский конфликт по «сценарию двух Корей». По его мнению, Киеву необходимо 400 тыс. «идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием», но страна не сможет получить их даже в течение года, потому что для этого не хватит «учебных мощностей».

«Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями»,— сказал господин Арестович (цитата по «Стране.ua»). «Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному,— что мы просто обалдеем»,— добавил он.

Корейский сценарий: как в 1953 году завершилась война между Северной и Южной Кореей

Читать далее

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в начале января заявил, что российское руководство может предложить Украине «корейский сценарий» завершения боевых действий, предполагающий разделение страны и юридическое оформление утраты Киевом контроля над восточноукраинскими территориями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл информацию об обсуждении такого варианта «очередной уткой».

О параллелях между событиями в Корее и на Украине — в материале «Ъ» «Украина це Корея».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...