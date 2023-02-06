Силуанов заявил о возможном присоединении России к расчетам в единой валюте стран БРИКС

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что проработка возможного создания единой расчетной системы стран БРИКС ведется, но до решения очень далеко. По словам господина Силуанова, такая система может быть создана в наднациональной расчетной единице.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. На долю этих государств приходятся 30% территории Земли, 42% населения планеты и четверть мирового ВВП.

«Сегодня, если говорить вот о такой системе, то можно рассуждать о единой системе расчетных платежей и расчетов среди дружественных стран, предположим, стран БРИКС. Да, это вполне возможно»,— заявил министр в эфире «Первого канала» (цитата по «Прайму»). Однако при том, что проработка этого вопроса ведется, до какого-либо решения еще очень далеко, отметил Антон Силуанов. Говоря о том, что расчетная система БРИКС была бы возможна в наднациональной валюте, он привел в пример переводной рубль советского времени.

Переводный рубль — коллективная валюта, мера стоимости, средство платежа и накопления для организации многосторонних расчетов стран--членов Совета экономической взаимопомощи.

В середине 2022 года о проработке вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС говорил президент Владимир Путин. О возможности создания единой валюты в рамках БРИКС и МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки) заявил в конце января текущего года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Через день после этого было объявлено, что возможность создания валюты БРИКС обсудят на саммите в ЮАР в августе.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «БРИКС уточнила валютный прогноз».

Мария Федотова