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Коммерсантъ FM
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Силуанов заявил о потере доверия к доллару и евро как к расчетным валютам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доллар и евро потеряли доверие как расчетные валюты. По его словам, ситуация показала, что резервные конвертируемые валюты — «ненадежный инструмент».

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Доллар, евро, фунты и так далее — это так называемые резервные конвертируемые валюты, считались топовыми расчетными единицами. Ситуация показала, что это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить. Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно»,— сказал господин Силуанов подкасте «Легкие деньги» на «Первом канале».

1 февраля ФРС повысила ставку на 25 б. п., до 4,5–4,75%, тогда как ЕЦБ повысил ключевые ставки на 50 б. п. На фоне этого курс рубля начал ослабевать. На сегодня, 6 февраля, курс доллара составляет 70,67 руб./$.

В бюджет на 2023–2025 годы Минфин заложил курс 68 руб. за доллар. Минэкономики прогнозирует средний курс рубля на уровне 70 руб./$. Согласно осеннему прогнозу Минэкономики, в 2025 году рубль может ослабнуть до 72 руб./$.

Аналитики Промсвязьбанка допускают, что из-за сокращения притока валюты на фоне потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты к концу курс доллара может достигнуть 80 руб.

16 сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что доллар и евро стали «токсичными» для их держаталей. Антон Силуанов говорил, что продажа «токсичной» валюты на рынке влияет на укрепление рубля.

Как нефтяной рынок отыгрался на валютном — в материале «На рубль давит потолок».

Анастасия Ларина

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