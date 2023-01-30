Рубль дал слабину

Рубль снова слабеет. Согласно данным Мосбиржи, курс доллара преодолел планку в 70 руб., а евро — в 76 руб. Аналитики Промсвязьбанка отмечают, что европейская валюта дорожала активнее из-за ожиданий заседания ЕЦБ, который должен повысить ставку на 50 базисных пунктов, а ФРС США — только на 25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но есть и другие факторы, которые влияют на курс валют, говорит управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин: «Ситуация связана скорее с окончанием налогового периода, поскольку в этом месяце налоги платят позднее, чем обычно. Естественно, давление на рубль увеличилось. Все-таки рынок у нас сейчас сильно зависит от экспорта и импорта, от потоков, которые приходят на рынок именно от экспортеров. И, конечно же, окончание налогового периода приводит к тому, что продажи валют сокращаются, давление на рубль усиливается.

Мы ориентируемся на диапазон в 65-75 руб. как на базовый диапазон для валюты. Отчасти это связано с тем, что Минфин возвращается на рынок как некий игрок, который будет продавать валюту в связи с достаточно низкими нефтегазовыми доходами, и так или иначе эта история будет сглаживать ослабление рубля, а в случае положительной внешней конъюнктуры способствовать сдерживанию укрепления.

Что касается в этой ситуации юаней, в прошлом году ликвидность в них была достаточно низкой, но во второй половине года объем операций существенно вырос, как и объем платежей в юанях, расчеты в них. В моменте мы видели, что в конце года возник определенный дефицит юаневой ликвидности, что отчасти связано с активизацией кредитования в китайской валюте. Наверное, каналы обмена юанями в той или иной степени работают.

Если учитывать тот факт, что Банк России открыл такой инструмент, как свопы в юанях, то постепенно мы будем видеть, как эта валюта станет базовой для нашего валютного рынка».

В проекте бюджета на этот год курс доллара ожидается на уровне 68,1 руб. С аналогичным прогнозом ранее выступал и Минфин. Однако с учетом нынешних цен на нефть такой курс не может устроить казну, напоминает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг: «Прежде всего мы видим быстрое восстановление импорта. Первые недели января были достаточно слабые, но в последние недели импорт восстановился.

Скорее всего, напряженная ситуация на рынке лекарств начинает разрешаться. Возможно, поскольку основной объем медикаментов докупается по-прежнему в Европе, спрос на европейскую валюту выше, чем на доллар. Думаю, этот тренд надолго. В ближайшее время мы будем наблюдать восстановление импорта, поэтому постепенное ослабление рубля — основная тенденция следующих месяцев.

Уровень в 70 руб. за доллар для бюджета довольно мало. Если мы посмотрим рублевую цену на нефть в реальном выражении, то увидим, что при сохранении текущей стоимости в $50 за баррель и курсе около 70 руб. за доллар она будет на уровне 2020 года. Для бюджета это очень напряженная ситуация, и президент не зря дал поручение правительству проработать вопрос о корректировке механизма расчета параметров налогообложения нефтегазовой отрасли для того, чтобы сбалансировать ситуацию с доходами».

Некоторые аналитики считают, что потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты серьезно сократит приток валюты в страну, из-за чего ее стоимость по итогам года вырастет. Так, например, Промсвязьбанк допускает, что курс доллара может достигнуть 80 руб.

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Иван Якунин