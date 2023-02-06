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Коммерсантъ FM
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В Кремле подтвердили обсуждение Путина с Беннетом Украины весной 2022 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и Владимир Путин вели «эффективный диалог» в начале военной операции на Украине. По словам господина Пескова, они обсуждали сам конфликт. Однако раскрывать детали переговоров он не стал. На вопрос о том, действительно Владимир Путин обещал не убивать президента Украины Владимира Зеленского, он также не ответил.

«Действительно, Путин и Беннет в бытность последнего премьер-министром Израиля вели весьма интенсивный диалог»,— сказал на брифинге господин Песков. По его словам, политики не только общались по телефону, но и встречались лично, и «не один час посвятили» обсуждению темы Украины и военной операции.

«Но вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим это делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом»,— добавил Дмитрий Песков.

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Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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