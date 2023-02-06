Замглавы МИДа Рябкову неизвестно о визите главы ЦРУ в Москву

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не ведут обсуждений по линии спецслужб. Он подчеркнул, что Россия и США не обсуждают Украину, а контакты двух стран осуществляются только через представителей внешнеполитических ведомств. Так Сергей Рябков прокомментировал информацию СМИ о визите главы ЦРУ Уильяма Бернса в Россию с целью предложить условия мирного плана по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Нет. Мне о таких контактах ничего не известно»,— сказал господин Рябков журналистам (цитата по ТАСС).

Сергей Рябков заявил, что не понимает цели «подобного рода вбросов», вызывающих волну спекуляций. «Никаких встреч, никаких специализированных форматов для подобного рода консультаций не практикуется. По крайней мере на нынешнем отрезке этого нет»,— подчеркнул он.

2 января швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что Уильям Бернс предложил узаконить получение Россией 20% территории Украины в обмен на прекращение боевых действий. Он якобы тайно посетил Москву и Киев в середине января по поручению президента США Джо Байдена, чтобы оценить готовность сторон конфликта к переговорам. В Кремле и Белом доме информацию назвали ложной.

В последний раз о встрече Уильяма Бернса и главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина сообщалось 14 ноября 2022 года. В ходе переговоров, проходящих в Анкаре, стороны обсудили вопросы ядерной безопасности. 17 января господин Нарышкин назвал возможной встречу с главой ЦРУ в будущем.

О встрече в ноябре — в материале «Ъ» «Россия и США сходили в разведку друг на друга».

Лусине Баласян