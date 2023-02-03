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Коммерсантъ FM
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Песков назвал «уткой» информацию о предложении России 20% Украины в обмен на мир

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, которая написала, что директор ЦРУ Уильям Бернс предложил Москве и Киеву формулу мира. По данным газеты, он выступил с идеей узаконить получение Россией 20% территории Украины в обмен на прекращение боевых действий.

«Это утка»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла. Ранее неправдивой эту информацию назвали и в Белом доме.

Представитель ЦРУ сообщил, что сведения о секретной поездке в Москву Уильяма Бернса — «полностью ложные».

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что эта статья швейцарской газеты была «интересной», однако он стал комментировать «эти домыслы».

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