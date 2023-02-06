Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину

Губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании в правительстве региона объявил, что возглавит добровольную народную дружину. Глава региона напомнил, что дружина была создана для патрулирования приграничных территорий, а в случае вторжения противника она станет костяком территориальной обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В мирное время за организацию теробороны отвечает губернатор, ваш покорный слуга. Поэтому я принял решение возглавить добровольную народную дружину Курской области»,— объяснил господин Старовойт. Он отметил, что в органы управления дружины будут входить командиры оперативных районов, которые соответствуют административным границам приграничных районов. Местным чиновникам поручено подобрать командиров: ими могут стать главы районов, их заместители или опытные дружинники.

Роман Старовойт отметил, что набор в народную дружину идет активно: дружинников еженедельно обучают стрельбе, оказанию медицинской помощи. «Мы рассчитываем, что это не пригодится. Но, учитывая складывающуюся ситуацию, мы должны быть готовы абсолютно к любому развитию событий»,— резюмировал Роман Старовойт.

О создании народных дружин в Курской области было объявлено в марте прошлого года. В декабре губернатор сообщил, что с начала специальной военной операции в народные дружины вступило более 2 тыс. человек. Всего власти предполагают вступление в них около 6 тыс. добровольцев. На январских праздниках Роман Старовойт прошел обучение в лагере подготовки ЧВК «Вагнер».

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Сергей Толмачев, Воронеж