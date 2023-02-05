В Стамбуле 15 человек задержаны по подозрению в связях с ИГ

Национальная разведывательная организация и полиция Турции задержали 15 человек, которые могут быть причастны к деятельности «Исламского государства» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ). Местные СМИ изначально сообщали, что их подозревали в получении инструкций для нападений на консульства Швеции, Нидерландов, а также религиозные объекты христиан и иудеев. Однако, как сообщили правоохранительные органы, информация о планах по терактам не подтвердилась.

Как передает «Анадолу», у подозреваемых были связи с ИГ и они ранее находились «в конфликтных зонах». Однако конкретных угроз в отношении генконсульств «обнаружить не удалось». Задержанных доставили в суд.

В ноябре в центре Стамбула произошел взрыв на пешеходной улице Истикляль. Шесть человек погибли, больше 80 получили ранения. Анкара обвиняла в произошедшем курдские формирования. Курды отрицали причастность к теракту.

В конце января США предупредило сограждан об угрозе терактов в Стамбуле. Причиной стали проведенные лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом акций с сожжением Корана перед посольствами Турции в Стокгольме и Копенгагене. Из-за угрозы террористической опасности свои консульства в Стамбуле закрыли Великобритания, Франция, Нидерланды, Швейцария, Германия и Швеция. Анкара называла это решение «психологической войной» против Турции.

Леонид Уварчев