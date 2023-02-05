Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Стамбуле 15 человек задержаны по подозрению в связях с ИГ

Национальная разведывательная организация и полиция Турции задержали 15 человек, которые могут быть причастны к деятельности «Исламского государства» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ). Местные СМИ изначально сообщали, что их подозревали в получении инструкций для нападений на консульства Швеции, Нидерландов, а также религиозные объекты христиан и иудеев. Однако, как сообщили правоохранительные органы, информация о планах по терактам не подтвердилась.

Как передает «Анадолу», у подозреваемых были связи с ИГ и они ранее находились «в конфликтных зонах». Однако конкретных угроз в отношении генконсульств «обнаружить не удалось». Задержанных доставили в суд.

В ноябре в центре Стамбула произошел взрыв на пешеходной улице Истикляль. Шесть человек погибли, больше 80 получили ранения. Анкара обвиняла в произошедшем курдские формирования. Курды отрицали причастность к теракту.

В конце января США предупредило сограждан об угрозе терактов в Стамбуле. Причиной стали проведенные лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом акций с сожжением Корана перед посольствами Турции в Стокгольме и Копенгагене. Из-за угрозы террористической опасности свои консульства в Стамбуле закрыли Великобритания, Франция, Нидерланды, Швейцария, Германия и Швеция. Анкара называла это решение «психологической войной» против Турции.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...