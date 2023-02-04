Секретарь Совбеза Ирана посетит Россию на следующей неделе

На следующей неделе в Россию на консультации по Афганистану приедет секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Об этом сообщил «РИА Новости» директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Сроки визита он не назвал, но уточнил, что это «мероприятие по линии Совбеза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Шамхани

Фото: Vahid Salemi / AP Али Шамхани

Фото: Vahid Salemi / AP

Господин Кабулов рассказал, что иранский чиновник примет участие в многосторонней встрече по Афганистану на уровне глав советов безопасности ряда стран. «Это плановое мероприятие, давно затевалось. Афганистан будет центральной темой»,— заявил представитель российского МИДа.

На уточняющий вопрос о том, будет ли в ходе консультаций обсуждаться ситуация вокруг Ирана, он ответил: «Насколько я знаю, в повестке дня такого нет».

28 января неизвестные дроны нанесли удар по военному объекту в Исфахане. Официально ответственность за атаку никто на себя не брал. СМИ потенциальными организаторами атаки называли Израиль, США и Украину. США опровергали свою причастность. ISNA сообщала, что власти Ирана определили производителя дронов, его название не приводилось. 2 февраля Иран официально обвинил в атаке на завод Израиль.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «И Украина, и Израиль оказались под подозрением».

Лаура Кеффер