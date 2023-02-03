Глава правящей партии Грузии обвинил Украину в укрывательстве преступников, повинных в пытках людей

«Власти Украины в течение долгих лет держали у себя преступника Саакашвили и по сей день держат до десяти известных преступников, которые уличены в совершении таких преступлений, как пытки»,— заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Таким образом он ответил на критику Киева в связи с ситуацией вокруг бывшего президента гражданина Украины Михаила Саакашвили.

Украинские власти уверены, что Саакашвили, приговоренный тбилисским судом к шести годам лишения свободы по обвинению в должностных преступлениях, подвергается пыткам в элитной клинике «Вивамеди», где лечится с мая прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне обвинил Тбилиси в попытке убить Михаила Саакашвили, потерявшего за время заключения половину своего веса. А МИД Украины напомнил Грузии о «методах НКВД».

В ответ Ираклий Кобахидзе обвинил Украину в укрывательстве в течение многих лет не только самого Саакашвили, но и бывшего генерального прокурора и министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили, занимающего пост советника генпрокурора Украины, а также экс-заместителя главы МВД Грузии генерала Георгия Лордкипанидзе, который сейчас занимает должность замглавы контрразведки Украины.

Грузинские официальные лица неоднократно обвиняли их в пытках заключенных. Правда, на родине они приговорены к различным срокам тюремного заключения по другим официальным обвинениям.

Министр культуры Грузии Теа Цулукиани, занимавшая в прошлом пост министра юстиции и генпрокурора, заявила в интервью журналистам, что Михаил Саакашвили «должен отбыть установленное для него судом наказание в шесть лет лишения свободы» за превышение служебных полномочий, в частности за организацию избиения спецназом МВД в 2005 году депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в газетном интервью жену Саакашвили Сандру Рулоффс.

Как обострились отношения Украины и Грузии из-за Михаила Саакашвили — в публикации «Ъ» «Грузия не идет по украинскому пути».

Георгий Двали, Тбилиси