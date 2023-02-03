Генпрокуратура Украины вызвала Евгения Пригожина на допрос

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины). Ведомство опубликовало на сайте повестку о вызове Евгения Пригожина на допрос в Офис генпрокурора 13, 14 и 15 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По данным следствия, он был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования их в боевых действиях на территории Украины. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима»,— говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Следствие считает, что основатель ЧВК ответствен за тысячи военных преступлений. В пресс-релизе отмечается, что он открыто признает свою роль в ведении боевых действий против Украины и с разрешения Кремля вербует десятки заключенных. «Ранее осужден за разбой, сегодня он Герой России»,— утверждает пресс-служба.

В ведомстве заявили, что от ответственности не уйдут и рядовые ЧВК «Вагнер», в том числе те, кто бежал за границу. Как утверждает пресс-служба, прокуроры уже допросили двоих таких бойцов, которые сейчас находятся на территории ЕС. Генпрокуратура также проверяет причастность к преступлениям еще одного участника ЧВК, находящегося в Норвегии. Возможно, речь идет об Андрее Медведев, которого задержала норвежская полиция 13 января после незаконного пересечения границы. Евгений Пригожин подтвердил, что Андрей Медведев был бойцом ЧВК, и заявил, что он был объявлен в розыск «за попытку жестокого обращения с пленными».

26 января США признали ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. По данным администрации американского президента, сейчас на Украине находятся 50 тыс. членов ЧВК, 40 тыс. из которых — это осужденные. Основатель ЧВК Евгений Пригожин в ответ на эти данные назвал США «коллегами».

О том, что происходит на 345-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов