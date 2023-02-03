Брат Бориса Джонсона покинул компанию, связанную с индийским миллиардером Адани

Британские СМИ сообщили, что младший брат бывшего премьер-министра Бориса Джонсона — Джо Джонсон — покинул пост члена совета директоров инвесткомпании Elara Capital, «которую связывают» с индийским миллиардером Гаутамой Адани. По данным The Guardian, Джо Джонсон, который ранее работал в инвестподразделении Deutsche Bank, журналистом в Financial Times, был депутатом британского парламента и министром транспорта, пришел в Elara Capital в июне прошлого года «в надежде укрепить торговые и финансовые связи Великобритании и Индии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Джонсон

Фото: Ben Stansall / AFP Джо Джонсон

Фото: Ben Stansall / AFP

В то время состояние Гаутамы Адани стремительно росло — с февраля по май оно увеличилось на $25 млрд. По данным индийских СМИ, «с конца февраля индийские компании закупили миллионы баррелей нефти марки Urals» на фоне сокращения закупок российской нефти западными странами и компаниями. Но в нынешнем году Гаутама Адани оказался в сложной ситуации — за последние две недели его состояние сократилось со $120 млрд до $84,4 млрд после расследования компании Hindenburg Research, обвинившей индийский конгломерат в манипуляциях с акциями и отчетностью. В расследовании упоминается и Elara Capital. Сам Гаутама Адани все обвинения отрицает.

«По имеющейся у меня информации, Elara Capital действовала в строгом соответствии с законодательством и требованиями регуляторов,— пояснил младший брат Бориса Джонсона.— Однако я должен признать, что на этой должности требуется гораздо более широкий уровень экспертных знаний в специфических областях финансового регулирования, чем я полагал ранее, поэтому я принял решение уйти из совета директоров».

Как Гаутама Адани менее чем за год вошел в тройку самых богатых людей планеты — в публикации «Ъ» «Успеть за $60 млрд».

Евгений Хвостик