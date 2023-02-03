МИД Франции заявил, что НАТО не воюет с Россией

Франция и НАТО не воюют с Россией, заявил представитель МИД Франции. Так он отреагировал на слова представительницы МИД РФ Марии Захаровой, раскритиковавшей президента Франции Эмманюэля Макрона. Он говорил, что возможная поставка военных самолетов Украине не приведет к эскалации конфликта, госпожа Захарова сочла это заявление «абсурдом».

Во французском МИДе отметили, что «эскалация наблюдается только со стороны России». «Как мы уже неоднократно повторяли, мы не находимся в состоянии войны с Россией. Партнеры по НАТО не воюют с Россией»,— сказал на брифинге представитель министерства иностранных дел Франции (цитата по ТАСС).

30 января господин Макрон не исключил, что его страна поставит истребители Украине. Но он уточнил, что, как и в случае с возможной передачей тяжелых танков, это могло бы быть возможно при соблюдении ряда условий, в числе которых — гарантии, что поставки истребителей не приведут к эскалации. Власти Франции также изучают запрос Киева на обучение пилотов истребителей.

Подробности — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Лаура Кеффер