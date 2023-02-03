Глава Минобороны Турции анонсировал переговоры с делегациями России и Сирии

Делегации министерств обороны России, Турции и Сирии в ближайшее время проведут переговоры, заявил турецкий министр Хулуси Акар. Точную дату он не назвал. По его словам, «технические комитеты стран проведут заседания» в продолжение предыдущих переговоров, сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

В декабре 2022 года министр обороны Турции встретился с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом в Москве. Это были первые переговоры глав этих ведомства за 11 лет. На встрече также присутствовал глава Минобороны России Сергей Шойгу. По итогам переговоров стороны договорились создать трехстороннюю комиссию.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию в Сирии. Он допустил, что четвертым участником встреч мог бы стать Иран. Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что поддерживает предложение Анкары.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Москва сближает Дамаск с Анкарой».

Лаура Кеффер