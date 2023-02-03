В суде не подтвердили вызов Лаврова, Конашенкова и Небензи по делу автора Telegram-канала «Протестный МГУ»

Тимирязевский суд Москвы не давал согласия на допрос в качестве свидетелей главы МИД Сергея Лаврова, постпреда РФ при ООН Василия Небензи и представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова по делу автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Вызвать чиновников требовала защита, поскольку обвинение основано на их заявлениях.

В пресс-службе Московских судов общей юрисдикции заявили, что защита не заявляла ходатайств о допросе господ Лаврова, Небензи и Конашенкова в качестве дополнительных свидетелей по делу. В этой связи «вопрос об их допросе судом не разрешался», уточнили в пресс-службе.

«Тимирязевский районный суд обеспечил реализацию процессуальных прав стороне защиты, которой предстоит обосновать в судебном заседании причины, по которым заявляется ходатайство о допросе в качестве свидетелей указанных лиц. Поэтому вопрос о необходимости их явки в судебное заседание является преждевременным»,— говорится в пресс-релизе.

Дмитрия Иванова арестовали в июне 2022 года. Его обвиняют в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие сочло фейками сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины.

Об уголовных делах о дискредитации армии и фейках о ней — в материале «Ъ» «Фейкова грамота».