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Коммерсантъ FM
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Лаврова, Конашенкова и Небензю вызвали в суд по делу автора Telegram-канала «Протестный МГУ»

Тимирязевский районный суд Москвы выписал повестки о вызове на заседание министра иностранных дел Сергея Лаврова, официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова и постпреда России при ООН Василия Небензи по делу автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Вызвать чиновников на заседание потребовала защита, поскольку обвинение основано на их заявлениях.

«Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, судом были выписаны повестки»,— сообщили в пресс-службе Тимирязевского районного суда. В Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) адвоката Дмитрия Иванова Марии Эйсмонт опубликованы сами извещения.

В суде пояснили, что «непосредственно судом указанные лица не вызываются», их явку должна обеспечить сторона защиты. Госпожа Эйсмонт заявила, что с юридической точки зрения господин Лавров, господин Конашенков и господин Небензя являются свидетелями по делу.

Дмитрия Иванова обвиняют в распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), он находится в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие сочло фейками сообщения об убийствах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры Украины. Защита поясняла, что в данном случае информацию, которой противоречили высказывания Дмитрия Иванова, транслировали вышеуказанные чиновники.

Об уголовных делах о дискредитации армии и фейках о ней читайте в материале «Ъ» «Фейкова грамота».

Дарья Эрозбек

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