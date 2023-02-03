Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «Алекс отправляется не на край ночи, а к психотерапевту. Повод: немотивированные вспышки гнева. Алекс увез жену с вечеринки раньше, чем та намеревалась, к кому-то приревновав, а дома аккуратно высадил ногой кусочек дверного стекла.

Психотерапевту впору работать ясновидящей. Она сразу догадалась, что душевный недуг Алекса коренится в отношениях его бабушки Карин (Марика Линдстрём, в молодости — Аста Аугуст) и дедушки Свена (Стен Льюнггрен, в молодости — Билл Скарсгард). И Алекс сразу вспомнит, что как-то раз на глазах у него они подрались из-за найденной мальцом загадочной связки писем. Ну, не то чтобы подрались — обоим было уже сильно за восемьдесят,— но потолкались. И правда, как после такой сцены не стать ревнивым психопатом и не пинать двери ногами. Собственные родители Алекса каким-то чудом из психопатической цепочки выпали.

Алекс взваливает на себя миссию интеллектуального детектива. Выскребает из архивов и библиотек малейшую информацию о молодости дедушки и бабушки. Благо оба они оставили заметный след в шведской литературе. Пытается понять, кто зашифрован в дедовских записных книжках под инициалами У. Л. И почему дед всю жизнь писал о женщине-грешнице, а У. Л., расшифрованный как Улоф Лагеркранц,— о женщине-ангеле».

Подробнее о фильме — в материале «Прародительский контроль».