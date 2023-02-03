Прокатная десятка

2 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых шведская драма «Сожги все мои письма» и российская комедия «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Хищники
- Режиссер: Родриго Сорогойен
- В ролях: Марина Фоис, Дени Меноше, Луис Саера
- Жанр: триллер, драма / Испания, Франция / 137 мин.
- В прокате: с 2 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм, которому больше подходит не русское прокатное название, а оригинальное, "Звери", отчетливо делится на две части. Первая, в которой закручивается тугая, не имеющая выхода спираль взаимного насилия, отсылает к таким классическим картинам о пропасти между своими и чужими, дикостью и просвещением, голосом крови и голосом разума, как "Соломенные псы" Сэма Пекинпа (1971) или "Избавление" Джона Бурмена (1972). Но, чуть перевалив за середину, фильм будто переламывается с хрустом, как сухая ветка, на смену исступленным мужским эго приходит тихое, но несгибаемое женское упорство, и главной героиней становится Ольга, до того державшаяся в мужниной тени. История о жестокости и мести становится историей о справедливости и — нет, не прощении, но принятии и искуплении, которое, однако же, не стоит путать с забвением».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Что естественно, то небезопасно».
Сожги все мои письма
- Режиссер: Бьорн Рунге
- В ролях: Аста Аугуст, Билл Скарсгард, Густав Линд
- Жанр: драма / Швеция / 120 мин.
- В прокате: с 2 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Алекс отправляется не на край ночи, а к психотерапевту. Повод: немотивированные вспышки гнева. Алекс увез жену с вечеринки раньше, чем та намеревалась, к кому-то приревновав, а дома аккуратно высадил ногой кусочек дверного стекла.
Психотерапевту впору работать ясновидящей. Она сразу догадалась, что душевный недуг Алекса коренится в отношениях его бабушки Карин (Марика Линдстрём, в молодости — Аста Аугуст) и дедушки Свена (Стен Льюнггрен, в молодости — Билл Скарсгард). И Алекс сразу вспомнит, что как-то раз на глазах у него они подрались из-за найденной мальцом загадочной связки писем. Ну, не то чтобы подрались — обоим было уже сильно за восемьдесят,— но потолкались. И правда, как после такой сцены не стать ревнивым психопатом и не пинать двери ногами. Собственные родители Алекса каким-то чудом из психопатической цепочки выпали.
Алекс взваливает на себя миссию интеллектуального детектива. Выскребает из архивов и библиотек малейшую информацию о молодости дедушки и бабушки. Благо оба они оставили заметный след в шведской литературе. Пытается понять, кто зашифрован в дедовских записных книжках под инициалами У. Л. И почему дед всю жизнь писал о женщине-грешнице, а У. Л., расшифрованный как Улоф Лагеркранц,— о женщине-ангеле».
Подробнее о фильме — в материале «Прародительский контроль».
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
- Режиссер: Михаил Поляков
- В ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов
- Жанр: комедия / Россия / 93 мин.
- В прокате: с 2 февраля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Дело было в далеком 2019-м году… Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Леша пытается понять существует ли "женская дружба", Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и умению жить и радоваться каждому новому дню. А еще, прогуливаясь по центру города, друзья обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, о чем кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи. Они вернулись поговорить о вечном, и о личном, и о всяких пустяках… короче, обо всем».
Не хороните меня без Ивана
- Режиссер: Любовь Борисова
- В ролях: Дариус Гумаускас, Александр Чичахов, Михаил Сажин
- Жанр: драма / Россия / 124 мин.
- В прокате: с 26 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «В этнографическую экспедицию с Иваном Поповым (Дарюс Гумаускас), реальным культурным героем Якутии, Степан (Александр Чичахов) подался с испугу, что его в конце концов похоронят заживо. А то уснул в родном поселке раз, другой, третий. Наконец — а что с ним делать: пульс не прощупывается, тело ледяное — очнулся в гробу, перепугав псаломщика, уже было Степана отпевшего. Другое дело, что именно в экспедиции ему придется пережить опыт реального погребения по вине царских сатрапов, но все обойдется».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Этно не фильм» и «"Мы не снимали кино про дружбу народов"».
Лили и море
- Режиссер: Динара Друкарова
- В ролях: Динара Друкарова, Бьёдн Хлинур Харальдссон, Сэм Лаувейк, Хьёртюр Йоуханн Йонссон
- Жанр: драма / Франция, Россия, Бельгия, Исландия / 84 мин.
- В прокате: с 26 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «В основу сценария фильма легла автобиографическая книга Катрин Пулэн "Женщина в море", рассказывающая о жизни автора на Аляске. Но для Динары Друкаровой, в 20 лет уехавшей из России во Францию и начавшей там актерскую карьеру заново, это явно очень личная история, в которой главной темой становятся побег в неизвестность и отказ от традиционных ролей, которые предлагает женщине общество. Ее героиня последовательно отвергает все, что может привязать ее к одному месту или человеку, причем делает это, судя по всему, достаточно давно и повторяет достаточно часто, чтобы этот выбор уже не вызывал никаких сомнений. Даже когда отношения Лили с Джудом проходят предсказуемый путь от врагов к любовникам, их финал оказывается неожиданным: здесь мужчина хочет уже наконец осесть и пожить спокойной жизнью, а женщина снова убегает, не давая шанса сформироваться связям, которые могли бы ее удержать. Символом и воплощением свободы от них, которая, несмотря ни на что, все-таки не дается легко, а требует каждодневного преодоления, становится море — прием, конечно, не самый оригинальный, но неизменно действенный».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Женщина на борту».
Изумительный Морис
- Режиссеры: Тоби Генкель, Флориан Вестерманн
- Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный / Великобритания, Германия, США / 93 мин.
- В прокате: с 26 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Тех, кто знаком с творчеством Терри Пратчетта, конечно, не удивит, что "Изумительный Морис" только формально является детским мультиком. Да, его постер украшает обаятельный рыжий котик с пушистым хвостом, а среди действующих лиц преобладают говорящие зверушки, но также там имеется и Смерть собственной персоной вместе со своим младшим товарищем Крысиной Смертью. Сценарий же, в котором Пратчетт значится одним из четырех соавторов, по большей части состоит из монологов и диалогов, изобилующих игрой слов и сложносочиненными остротами, характерными для его стиля и много теряющими в переводе. В оригинале все эти словесные кружева озвучили лучшие представители "британской коммуналки": Хью Лори в роли говорящего кота Мориса, Дэвид Теннант, Дэвид Тьюлис, Эмилия Кларк, Джемма Артертон, Хью Бонневилль и другие. В русском же дубляже свой голос главному герою подарил Сергей Бурунов, но остальной каст далеко не такой звездный».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Утомительный Морис».
Крушение
- Режиссер: Жан-Франсуа Рише
- В ролях: Джерард Батлер, Даниэлла Пинеда, Майк Колтер, Тони Голдуин
- Жанр: боевик, триллер / Великобритания, США / 107 мин.
- Слоган: «Выжить любой ценой»
- В прокате: с 26 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Пассажиров на рейсе всего четырнадцать, что в первую очередь наверняка объясняется почти таким же скромным, как у Trailblazer, бюджетом фильма. Тем не менее авторы не тратят времени на знакомство с ними, кроме одного. Это Луис Гаспар, осужденный за убийство и скрывавшийся от правосудия на Бали, которого теперь почему-то именно на лоукостере экстрадируют в Торонто через Сингапур и Токио, а сопровождает его мрачно зыркающий по сторонам полицейский.
Авиаперевозчик тем временем экономит как может. Когда Торранс предупреждает, что впереди по курсу у него буря, и предлагает ее обогнуть, начальство не соглашается, поскольку это приведет к дополнительным тратам на топливо, и велит лететь вперед, шторм, мол, сам закончится. Нужно ли говорить, что он вовсе не заканчивается, и тут оправдывает себя российское прокатное название фильма. В самолет попадает молния, его трясет и болтает в воздухе, приборы отказывают, пассажиры паникуют, полицейский, охраняющий Гаспара, погибает исключительно по собственной глупости, а вместе с ним одна из бортпроводниц. Тем не менее капитану Торрансу удается, проявив недюжинный профессионализм, все-таки выправить борт и посадить его буквально на матерном слове и на одном крыле в каких-то джунглях».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Авиационный этюд».
13 изгнаний дьявола
- Режиссер: Хакобо Мартинес
- В ролях: Мария Романильос, Хосе Сакристан, Рут Диас
- Жанр: ужасы / Испания / 100 мин.
- Слоган: «Дьявол живет внутри»
- В прокате: с 26 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «В ночь на Хэллоуин Лаура ускользает из дома, чтобы пойти с подружкой на дискотеку. Но вместо этого та приводит ее в заброшенную квартиру в старом доме, где их ждут двое одноклассников. Квартира эта, разумеется, нехорошая: согласно городской легенде, здесь жил некий доктор, который убил свою жену и дочерей, а в свое оправдание ссылался на то, что его душой овладел дьявол. Пока подружка скрывается в другой комнате с одним из парней, Лаура проходит с другим ускоренный курс подростковой инициации: первый стакан, первый поцелуй, первые интимные прикосновения. Потом кому-то приходит в голову светлая мысль устроить спиритический сеанс и вызвать дух врача-убийцы, и вот уже Лаура мечется по квартире и страшно кричит, занавесив лицо волосами, что твоя Самара из "Звонка".
Подружке все-таки удается ее отловить и привести домой, где мать устраивает скандал и в наказание остригает Лауре волосы. На следующий день девочка начинает вести себя странно: она слышит непонятные шумы, ей кажется, что кто-то за ней наблюдает, а на ее руках проступают кровавые надписи "шлюха" и "потаскуха"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Лаура и духи».
Молодость
- Режиссер: Дмитрий Давыдов
- В ролях: Альберт Алексеев, Анатолий Стручков, Елена Маркова
- Жанр: комедия, драма / Россия / 88 мин.
- В прокате: с 19 января
Кинокритик Андрей Плахов: «Сорокалетний Вася Николаев возвращается в якутскую деревню, которую покинул после школы ради соблазнов большого города и ни разу потом сюда не наведывался. За спиной — армия, распавшаяся семья с двумя детьми, сухой остаток — одиночество, алименты, отсутствие профессии и близких людей. Плюс тянущаяся с детства репутация: вспоминают его словами "тормоз", "тот, что о дерево ударился". И еще он запомнился одному из местных тем, что позаимствовал у него мотоцикл и исчез на добрых двадцать лет.
Так что встречают Васю без особой радости. Он тут же становится объектом пристального внимания деревенских драчунов на дискотеке, не обходится и без визита в ментовку. Пытается законтачить с бывшими одноклассниками и одноклассницами, но у всех своя жизнь, семьи. И остается никому не нужный герой один в заброшенном родительском доме, в компании с бутылкой и с мухой — единственным живым существом, которое обитает рядом в пустоте и вечной мерзлоте. Может сложиться ложное впечатление, что фильм этот — серая тоска, унылое и скучное зрелище. Ничего подобного: он брызжет анархизмом и молодой энергией, полностью отвечая своему названию».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Жизнь в морозовом свете».
Отзвуки прошлого
- Режиссер: Бретт Доноху
- В ролях: Николас Кейдж, Дин Армстронг, Райан Кира Армстронг
- Жанр: боевик, вестерн / США / 95 мин.
- Слоган: «Месть не слишком думает о законе»
- В прокате: с 19 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «С героем Кейджа, хладнокровным наемным стрелком Колтоном Бриггсом, мы знакомимся, когда он равнодушно наблюдает за сценой казни в маленьком городке. Его, очевидно, подрядили с целью обеспечить ее беспрепятственное проведение, но в результате небольшой заварушки и заказчик, и предполагаемый преступник оказываются убиты — причем в последнего, только что спасшегося от петли, стреляет сам Бриггс на глазах у его сына. Спустя двадцать лет бывший безжалостный убийца ведет спокойную жизнь с любимой женой (Керри Кнуппе) в другом городке на фронтире, где владеет лавкой и без удовольствия, но покорно подчиняясь просьбам супруги, водит в школу 12-летнюю дочь Брук (Райан Кира Армстронг), к которой не испытывает особо теплых чувств — но в этом девочка отвечает ему взаимностью. Однажды, пока они оба сидят в лавке, их расположенный на отшибе дом навещает небольшой отряд сбежавших из тюрьмы бандитов, которые убивают жену Бриггса и оставляют ему персональное послание кровью на стене амбара».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Отеческий кольт, начало начал».