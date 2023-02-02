Экс-член Совбеза РФ Филатов: Ельцин общался с США из-за нежелания Украины терять ядерный статус

Бывший член Совета безопасности России Сергей Филатов рассказал, как экс-президент РФ Борис Ельцин вел переговоры с Украиной, которая не хотела передавать России свое ядерное оружие. По словам господина Филатова, к диалогу пришлось подключить США, которые «надавили» на Киев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Филатов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Филатов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Экс-член Совбеза РФ заявил «РИА Новости», что переговоры велись с тогдашним министром обороны Украины Константином Морозовым. Последний утверждал, что ядерное оружие нужно украинцам, «они еще будут им пользоваться».

«Поэтому весь разговор и весь спор был вокруг этой атомной бомбы, нужно было заключать различные договоры, но исключать эту тему невозможно было, именно поэтому Ельцин поехал в Америку»,— сообщил господин Филатов, который присутствовал на переговорах Бориса Ельцина и Константина Морозова.

На заявления украинской стороны о желании владеть ядерным оружием президент России указал на то, что на Украине «топливо на семь лет рассчитано». Господин Морозов заявил, что Киев будет искать пути решения проблемы, «но атомную бомбу надо оставить на Украине».

«Вот после этого начались переговоры с американцами, потому что надо было иметь какую-то влиятельную страну, которая помогла бы нам надавить на украинское руководство, чтобы они согласились ракеты вернуть в Россию»,— заключил господин Филатов.

После распада Советского Союза Украина располагала примерно одной третью советского ядерного арсенала. В 1994 году Украина присоединилась к ДНЯО в качестве неядерного государства. Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум.

После начала военной операции на Украине стороны конфликта все чаще обращаются к вопросу ядерной эскалации. Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил 1 февраля, что только ядерное оружие «может спасти от агрессора». По его словам, Будапештский меморандум себя не оправдал и Украина хочет начать дискуссию по ядерному статуса страны. Заявления о применения ядерного оружия неоднократно звучали с российской стороны.

Дарья Эрозбек