Депутат вышел Zа рамки регламента

Депутату законодательного собрания Петербурга, бывшему члену фракции КПРФ Борису Звереву не разрешили держать в зале заседаний флажок с георгиевской ленточкой в форме буквы Z. Это противоречит регламенту, согласно которому на рабочих местах депутатов можно размещать только символику партий, представленных в заксобрании, пояснили в парламенте. Единороссы уверяют, что в целом никакого запрета на символику спецоперации в заксобрании нет, но советуют коллеге Звереву выражать поддержку российской армии «другими способами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Зверев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Зверев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заседание законодательного собрания (ЗС) Петербурга 1 февраля началось с обсуждения символики на столе депутата Бориса Зверева, ранее отлученного от КПРФ. Заметивший флажок с буквой Z депутат Борис Вишневский («Яблоко») потребовал его убрать, ссылаясь на требования регламента ЗС. «На заседании могут использоваться флажки только политических партий, представленных в законодательном собрании. У нашего коллеги Зверева стоит флажок с буквой Z. Он не является символикой партии. Независимо от мотивов, по которым он хочет держать этот флажок, регламент этого не допускает. Прошу обеспечить его соблюдение»,— обратился «яблочник» к председателю ЗС Александру Бельскому. Тот замечание господина Вишневского принял и поддержал, после чего господин Зверев флажок со стола убрал.

Пункт 17.2 постановления «Об утверждении регламента заседаний ЗС Санкт-Петербурга» действительно гласит: «На местах, предназначенных для работы депутатов Собрания в зале заседаний, допускается использование символики (в том числе флагов и флажков) исключительно политических партий, представленных в Собрании». Впрочем, убрав со стола Z-флажок, Борис Зверев тут же прицепил на лацкан пиджака Z-значок, который ему передали «товарищи-депутаты». В регламенте про подобное использование символики ничего не говорится: похожий значок, периодически чередуя буквы Z и V, носит, например, спикер Бельский. Да и в целом, по словам руководителя фракции «Единая Россия» Павла Крупника, никакого общего запрета на Z в заксобрании нет.

Впервые флажок с георгиевской ленточкой в форме буквы Z появился на столе господина Зверева 25 января. Ранее у него отобрали красный флажок КПРФ — в ее фракцию депутат входил, не будучи членом партии.

Официальной причиной разлада с коммунистами в обращении фракции КПРФ был назван тот факт, что позиция Бориса Зверева неоднократно шла вразрез с партийными решениями, при этом он регулярно голосовал солидарно с партией власти. После этого господина Зверева отсадили от КПРФ на другой конец зала и оставили без партийного флажка, на место которого он, однако, вскоре поставил копию, изготовленную по его личному заказу.

По словам Бориса Зверева, Z-флажок и сам этот символ не являются чем-то запрещенным, а, наоборот, подчеркивают принадлежность к патриотическому направлению. «Я согласен с регламентом, но я поставил флажок с Z после того, как КПРФ не отдала мне свой. Я буду рассматривать этот вопрос и, возможно, предложу внести поправку в регламент законодательного собрания. Георгиевская ленточка на федеральном уровне утверждена как один из символов воинской славы России, как символ победы. С флагом я, возможно, посамовольничал, однако Z все воспринимают как знак патриотизма»,— объяснил депутат свою позицию.

Борис Зверев стал независимым депутатом и «может выражать свою позицию, ни с кем ее не согласовывая», прокомментировал “Ъ” сложившуюся ситуацию Павел Крупник: «Таким флажком он, наверное, хотел показать свое отношение к специальной военной операции, а возможно, привлечь к себе внимание в сложившейся ситуации. У нас есть регламент заседания, который такие действия ограничивает. Мы должны его соблюдать. Я не вижу в этом поступке запредельного нарушения, однако оно есть, и это факт. Партии Z в законодательном собрании нет, а любой внепартийный флажок запрещен регламентом».

Единоросс также заверил, что если бы на флажке была любая другая буква, то реакция последовала бы такая же.

В то же время господин Крупник посоветовал коллеге Звереву найти другие способы для поддержки спецоперации. «Ему никто не запрещает носить букву Z на лацкане пиджака, как делают многие наши коллеги. Пиджак с Z тоже носить никто не запретит. А флажок, кроме его позиции, ничего не определяет. Если депутат хочет ассоциироваться с этим знаком, то нужно действовать по-другому. Если хочет поддержать нашу армию, то лучше это сделать другими способами»,— заключил лидер фракции единороссов.

Надежда Ярмула, Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург