Три дома пострадали в результате обстрела белгородского села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новостроевка в Грайворонском городском округе.

По словам чиновника, пострадавших нет. Незначительные повреждения получили три домовладения. Кроме того снаряды попали на территорию фермерского хозяйства, повредив хозпостройки и спецтехнику. На месте работают оперативные и аварийные службы устраняют последствия обстрела.

В Белгородской области с апреля повышен режим террористической опасности из-за обстрелов. На прошлой неделе губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате них в регионе погибли 25 человек, 96 жителей получили ранения. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, из-за обстрелов власти Белгородской области отселили более 3,7 тыс. жителей. Регион получит 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на строительство разрушенных домов. Сегодня президент России Владимир Путин поставил Минобороны задачу ликвидировать возможность обстрела ВСУ приграничных регионов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж