Рогов сообщил о возведении в Запорожской области эшелонированной линии обороны

В Запорожской области почти закончили строительство эшелонированной линии обороны, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Кроме линии обороны в регионе также были построены укрепрайоны.

«Строительство оборонительных сооружений вдоль Запорожской ЛБС подходит к завершению. Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации»,— говорится в Telegram-канале Владимира Рогова. По его словам, укрепрайоны строят из-за возможного наступления украинских войск.

Заградительные сооружения в приграничных регионах начали строить после указа президента от 19 декабря, который ввел в этих субъектах режим «среднего уровня реагирования». Этим же указом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было введено военное положение.

Линию обороны начали возводить в Белгородской области, она получила название «засечная черта». В конце октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об окончании строительства двух линий обороны в регионе. Власти объясняли необходимость линии обороны участившимися обстрелами со стороны вооруженных сил Украины.

Подробнее о том, что происходит на 305-й день после ввода российских войск на украинские территории, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина