Совфед одобрил обезличенную публикацию деклараций парламентариев

Совет федерации одобрил закон, который разрешит депутатам и сенаторам публиковать информацию о своих доходах и расходах в обезличенном виде. Закон также позволит лишать полномочий депутатов, которые более шести месяцев не посещали собрания парламента без уважительных причин.

Согласно закону, депутаты и сенаторы продолжат сдавать декларации о доходах, расходах и имуществе. При этом они будут публиковаться в обезличенном виде, без персональных данных. Также парламентарии региональных и муниципальных заксобраний, которые работают на непостоянной основе, смогут подавать отчетность, только если члены их семей или они сами совершат сделки, превышающие их доходы за последние три года.

Ранее некоторые депутаты сообщали о планах продолжить публиковать свои декларации о доходах как раньше. Среди них — спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Михаил Матвеев, «Справедливой России — За правду» Валерий Гартунг и ЛДПР Алексей Диденко.

Закон должен вступить в силу с 1 марта. Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников говорил «Ъ», что отмена публичного декларирования имущества для парламентариев необходима для «защиты персональных данных». По данным «Ведомостей», в правительстве и администрации президента также рассматривают возможность публикации деклараций в обезличенном виде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Декларации ищут путь к читателю».

Олеся Павленко