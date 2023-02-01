Бежавший в Норвегию бывший боец ЧВК «Вагнер» Медведев извинился перед украинцами

Бежавший в Норвегию боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев принес извинения украинцам. В интервью норвежской NRK 26-летний Медведев заявил, что не был свидетелем преступлений против мирного населения Украины.

Он незаконно переправился в Норвегию, заявив, что опасается за свою жизнь, его задержали 13 января.

«Я понимаю, что это трудно понять. Для них я злодей. Прошу только подчеркнуть, что я это признал, правда, поздно, но признал»,— сказал экс-боец ЧВК. «Прошу не осуждать меня, и все равно приношу свои извинения»,— сказал Андрей Медведев, попросив украинцев понять, что сожалеет об ошибках, допущенных им, когда состоял в рядах ЧВК.

The Guardian пишет, что Медведев стал первым известным бойцом ЧВК, который воевал на Украине и бежал за границу. Ранее он говорил, что был свидетелем военных преступлений на Украине.

Полиция Норвегии обязала Андрея Медведева оставаться в секретном месте. Интервью у него брали в центре Осло 30 января. Основатель ЧВК Евгений Пригожин говорил, что Медведев был объявлен в розыск «за попытку жестокого обращения с пленными».

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Мария Федотова