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Коммерсантъ FM
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Полиция применила против протестующих в Париже слезоточивый газ

Во Франции прошла вторая менее чем за две недели массовая демонстрация против пенсионной реформы. Организаторами протестов являются профсоюзы. По их данным, сегодня, 31 января, только в Париже протестовали 500 тыс. человек. Источник в полиции, на которой ссылается AFP, говорил, что по всей стране на акции выйдут до 1,2 млн человек.

По данным BFM TV, в Париже полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Это произошло после того, как толпа стала забрасывать полицейских различными предметами.

О планах повышения минимального пенсионного возраста до 64 лет с 2030 года официально сообщалось в начале января, вспыхнувшие протесты не повлияют на проведение реформы, заявляли власти. Согласно опросу, в середине январе более двух третей французов (68%) были против повышения пенсионного возраста.

Подробнее о протесте читайте в публикации «Ъ» «Французы хотят бастовать до 62 лет».

Мария Федотова

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