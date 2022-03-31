Московские хищения уходят в историю

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Как стало известно “Ъ”, Хамовнический райсуд Москвы отказался рассматривать резонансное уголовное дело о хищении и попытке хищения объектов столичной недвижимости, включая несколько исторических особняков в центре столицы. Из вынесенного постановления следует, что большинство вмененных в вину фигурантам преступлений совершены на территориях, находящихся в юрисдикции Басманного райсуда, куда и передано дело. Между тем пока суды разбираются, кому из них рассматривать это дело, в апреле истекает срок давности уже по последнему из инкриминируемых подсудимым преступлению.

Рассмотрение громкого уголовного дела о миллиардных хищениях и покушениях на хищение столичной недвижимости, большинство из которой входит в перечень объектов культуры федерального значения, в Хамовническом райсуде завершилось на стадии предварительных слушаний. По данным “Ъ”, обвиняемый Сергей Широков заявил ходатайство о передаче дела по подсудности в Басманный райсуд. По его словам, все вмененные ему в вину преступления не относятся к юрисдикции Хамовнического райсуда. Трое других фигурантов и их адвокаты это ходатайство поддержали.

Из возражений гособвинителя следовало, что, передавая материалы в Хамовнический райсуд, прокуратура делала акцент на неоконченных преступлениях — покушениях на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенных в Нащокинском переулке. «Этот адрес находится в юрисдикции именно этого суда»,— настаивала представитель надзорного ведомства.

В итоге судья Андрей Лутов согласился с доводами обвиняемых и их защиты, переадресовав дело в Басманный райсуд. Отметим, что обстоятельства этого дела там знакомы уже многим судьям, начиная с ушедшего в 2021 году в отставку Артура Карпова и заканчивая председателем Ириной Вырышевой. Дело в том, что именно там в особом порядке уже дважды выносили приговоры одному из фигурантов этого громкого расследования, но оба не устояли в апелляционной инстанции, и сейчас дело рассматривается в Басманном райсуде в третий раз. В марте 2020 года сначала судья Карпов приговорил к четырем годам условно экс-руководителя ФГУП «Дирекция международных фотовыставок» Виталия Страшнова. Его признали виновным в хищении и последующей продаже за 73 млн руб. исторического здания в центре Москвы, оцениваемого в 863 млн руб. После отмены приговора повторно дело рассматривала судья Наталья Дударь. В июле 2020 года она приговорила подсудимого Страшнова уже к реальному сроку — трем годам лишения свободы. Однако Мосгорсуд вновь отменил приговор. В третий раз дело попало уже к Ирине Вырышевой, которая вернула его прокурору для устранения нарушений норм УПК. С сентября прошлого года это дело рассматривает уже судья Евгения Николаева. Причем на этот раз Виталий Страшнов отказался признавать свою вину и разорвал досудебное соглашение с заместителем генпрокурора — дело слушается в обычном порядке. Очередное судебное заседание назначено на 12 апреля.

Как уже рассказывал “Ъ”, дело Виталия Страшнова с учетом признания им вины и заключенного досудебного соглашения было выделено из более обширного дела о мошенничестве с историческими зданиями Москвы. Его основным фигурантом практически до самого конца являлся экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк. Однако в итоге следствие пришло к выводу, что чиновник, выведя из собственности государства недвижимость на миллиарды рублей, всего лишь добросовестно заблуждался. Теперь он проходит по делу в качестве свидетеля, а виноват во всем, по версии следствия, оказался его бывший помощник Сергей Алексеев. Именно он, считают в правоохранительных органах, в течение многих лет манипулировал не только шефом, но и вообще всем руководством столичного управления Росимущества.

Вместе с господином Алексеевым фигурантами 250-томного уголовного дела стали бывший председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, представлявший интересы сейшельской компании Vergillios LMS Limited Кирилл Посашков и бывший сотрудник правоохранительных органов, ранее судимый Сергей Широков.

Организаторами же предполагаемого мошенничества Следственный комитет России считает находящихся в международном розыске гендиректора УК «Проект» Александра Дунаева, его брата и совладельца Финансбизнесбанка Леонида Дунаева, еще одного совладельца Финансбизнесбанка Алексея Болотина, а также бизнесмена Фарида Валеева.

Суть преступления, которое окрестили «аферой века», а его конечной целью было хищение 120 объектов недвижимости, сводилась к тому, что Анатолий Шестерюк незаконно передавал интересовавшие махинаторов здания на праве хозяйственного управления ряду ФГУПов. Те выступали поручителями по фиктивным кредитам, полученным различными ООО в банке «Московский капитал», залогом по которым оказывались здания, которыми они и владели. После определенных, в том числе и судебных, процедур все имущество должно было достаться предполагаемым мошенникам фактически за копейки.

Впрочем, пока фигурантам вменили в вину только пять эпизодов, три из которых они довели до логического завершения, похитив «высоколиквидные объекты недвижимости». Два из них находились в самом центре Москвы — на Поварской улице и Смоленской-Сенной площади. Ущерб, который участники преступной группы успели нанести государству, следствие оценило в сумму более 2 млрд руб.

Впрочем, защита подсудимых вероятность того, что Басманный райсуд начнет слушать это дело по существу, оценивает как невысокую. Например, адвокат Дарья Евменина, защищающая Сергея Алексеева, считает, что оно будет либо возвращено прокурору, либо прекращено за истечением сроков давности. «Ранее Басманный суд уже высказывал свою позицию по этому уголовному делу в постановлении о возвращении его прокурору, указав на решения арбитражных судов, опровергающих доводы обвинения, и на ошибки в проведенных следствием экспертизах. На сегодня эти обстоятельства не изменились,— заявила “Ъ” адвокат Евменина.— Обвинения же в совершении особо тяжкого преступления были сняты с фигурантов дела еще на стадии предварительного расследования по реабилитирующим основаниям. А в апреле истекает десятилетний срок давности по последнему из вменяемых подсудимым эпизоду».

Олег Рубникович