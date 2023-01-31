Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует поездку на Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию «Ростех»). «Нет, пока не планируется. Со временем, вы знаете Путина, он часто посещает достаточно, поэтому исключать этого нельзя, но сейчас в обозримом, так сказать, графике такого мероприятия нет»,— цитируют господина Пескова «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Напомним, в декабре 2022 года ожидалось, что Владимир Путин приедет в Екатеринбург и Нижний Тагил, а также посетит Уралвагонзавод. Но его визит отменился в последний момент. Официально приезд президента подтвержден не был, однако до 24 декабря в небе над Нижним Тагилом ввели временный режим, запрещающий полеты, а водителям общественного транспорта Екатеринбурга выдали памятки, как нужно действовать при встрече президентского кортежа.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле (Свердловская область). В конце октября на УВЗ побывал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который провел контрольную проверку выпуска танков. Тогда обсуждались вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе спецоперации на Украине, а также устранения существующих проблем.

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Диана Сунагатуллина