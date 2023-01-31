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Коммерсантъ FM
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Шамиль Газизов должен выплатить «Спартаку» более 92 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил иск московского ФК «Спартак» к бывшему генеральному директору Шамилю Газизову. По решению суда он должен выплатить клубу 92,3 млн руб.

Шамиль Газизов

Шамиль Газизов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Шамиль Газизов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Как отметила судья Юлия Проскурякова в резолютивной части решения, 81,9 млн руб.— сумма неосновательного обогащения, которую получил Шамиль Газизов, а 10,3 млн руб.— проценты с 9 декабря 2020 года по 1 июля 2022 года.

Как ранее сообщал «Ъ», АО ФК «Спартак-Москва» просило взыскать с ответчика 88 млн руб. Эту сумму бывший гендиректор, по данным истца, перевел на личный банковский счет со счета клуба, имея доступ к электронному ключу.

Юрист Шамиля Газизова Рафаэль Махмутов сообщил «Ъ», что намерен подать апелляционную жалобу на решение суда.

Венера Хисамова, Уфа

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