Украинские визы с лета 2022 года получили 12 россиян

С 1 июля 2022 года визы Украины получили 12 россиян. Им выдали визы по гуманитарным причинам. Об этом сообщил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Преимущественно это были женщины, дети или люди преклонного возраста, которые получили эту визу и, собственно, направлялись на Украину по гуманитарным причинам — или из-за воссоединения семьи, или к своим близким, которые находятся на территории нашей страны»,— сказал Андрей Демченко в интервью телемарафона (цитата по «РИА Новости»).

С 1 июля 2022 года Украина ввела визовый режим для граждан России. МИД России обещал принять ответные меры на этот шаг. При этом в ведомстве утверждают, что не будут вводить визовый режим для граждан Украины.

О том, что происходит на 342-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко