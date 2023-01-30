Правительство разъяснило порядок ответных мер на потолок цен на российскую нефть

Правительство опубликовало постановление, в котором разъясняется порядок реализации президентского указа о мерах, применяемых в ответ на введение потолка цен на российскую нефть. В частности, кабмин поручил нефтеэкспортерам мониторить неприменение потолка цен до конечного покупателя энергоресурса.

Утвердить порядок мониторинга цен на нефть должно Минэнерго по согласованию с Минфином до 1 марта.

«Юридические и физические лица, заключившие контракты на поставку товаров... на экспорт, обязаны: обеспечить... мониторинг неприменения механизма фиксации предельной цены до конечного покупателя»,— поясняется в документе.

27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российская нефть не может быть продана с учетом потолка цен, прописываемого в контракте. Экспорт нефти по лимитированной стоимости может производиться только при специальном согласии президента. Государства ЕС, G7, Австралия, Норвегия и другие страны ввели потолок цен на поставляемую из России нефть на уровне $60 за баррель 5 декабря 2022 года.

Андрей Сапожников