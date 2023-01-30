Комитет Совета федерации поддержал закон о публикации деклараций парламентариев без личных данных

Комитет Совета федерации по федеративному устройству и региональной политике поддержал закон, который позволит парламентариям публиковать ежегодные декларации о своих доходах и имуществе в обобщенном виде. 2 февраля сенаторы рассмотрят закон на пленарном заседании, ранее он был принят Госдумой в третьем чтении.

Документ предполагает, что российские парламентарии всех уровней смогут предоставлять только обобщенную статистическую информацию о своих доходах. Депутаты, исполняющие полномочия на непостоянной основе, от ежегодного декларирования доходов будут полностью освобождены.

В Госдуме необходимость принятия подобного закона объяснили «защитой персональных данных» парламентариев. По мнению депутата Павла Крашенинникова, речь об уменьшении контроля за парламентариями не идет. Член Совета федерации Александр Башкин на прошлой неделе заявил, что отмена деклараций нужна, чтобы они не попали в руки «наших недругов».

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Обезличенный доход».

Андрей Сапожников