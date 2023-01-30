Президент Хорватии заявил, что мировое сообщество отняло Косово у Сербии

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна и международное сообщество аннексировали автономный сербский край Косово и Метохию.

«Вы морализируете, а русские, так как они циники, сошлются на аннексию Косово, которую я лично поддерживаю, …ведь международное сообщество и мы отняли его у Сербии» — заявил господин Миланович журналистам (цитата по «РИА Новости»).

«Под сомнение ставится вся концепция»,— добавил хорватский президент. Он привел в пример Крым, который, по его мнению, «никогда не будет украинским». «Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Но когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, то есть, Сербии, до того — Югославии, было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое… Ясно что, Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны»,— сказал он.

Эскалация в Косово началась в декабре прошлого года. 10 декабря в Косовска-Митровице полицией Косово был задержан бывший полицейский серб Деян Пантич. За этим последовала волна протестов, сербы начали возводить баррикады. Позже их убрали по просьбе президента Сербии Александра Вучича. Он говорил, что Сербия избежала катастрофы с НАТО в Косово.

На сегодняшний день независимость Косово признают 98 из 193 государств—членов ООН. Согласно конституции Сербии, территория Косово входит в состав Республики Сербия как Автономный край Косово и Метохия.

О ситуации в регионе читайте в публикации «Ъ» «Сербы подтянулись в Рашку».

Дарья Эрозбек