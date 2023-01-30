Новый американский посол прибыла в МИД России

Линн Трейси, новый посол США в России, впервые приехала в здание МИДа в Москве. Ее встретила группа протестующих из «Национального освободительного движения», которые скандировали «Война — бизнес США» и «Америка — страна-террорист». Госпожа Трейси прибыла в ведомство для получения копий верительных грамот. Вручать их ей будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. С момента их получения она сможет приступить к работе.

Кандидатуру Линн Трейси выдвинул президент США Джо Байден. Она говорит по-русски и в конце 1980-х три года работала в посольстве США в Москве. С 2019 года занимала пост посла в Армении. Госпожа Трейси стала первой в истории женщиной, возглавившей посольство США в России. Она прилетела в Москву 26 января.

Подробности — в материале «Ъ» «Послу США послали сигнал».

Лаура Кеффер